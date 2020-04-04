Коронавирус может маскироваться: как отличить COVID-2019 от других заболеваний

Как отличить коронавирус от других заболеваний (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус может маскироваться под простуду, грипп или норовирус

Коронавирус продолжает поражать жителей Украины, а также распространяется в других странах мира. Медики отмечают, что первые симптомы COVID-2019 очень схожи с первыми проявлениями еще трех заболеваний – обычной простуды, грипп и норовируса.

Многие инфицированные коронавирусом путают заболевание с другими заболеваниями и из-за этого поздно обращаются за медицинской помощью. И это приводит к риску развития необратимых последствий. Как отличить COVID-2019 от других простудных заболеваний, рассказали в издании "24 канала".

Простуда

При обычной простуде у пациента развиваются такие симптомы, как: боль в горле, чихание, насморк, иногда кашель и лихорадка, реже – ломота в костях, озноб, головная боль, усталость, отдышка, тошнота, рвота, диарея, боль в желудке.

Грипп

Грипп обычно начинается с лихорадки и повышенной температуры, ломоты в костях, озноба, головной боли и усталости. Иногда добавляется боль в горле, чихание, насморк и кашель. Также возможны тошнота, рвота, диарея и боль в желудке.

Норовирус

Это заболевание проявляется во внезапной тошноте, рвоте, диарее, болях в желудке. Часто такие симптомы сопровождаются лихорадкой, ознобом, головной болью, усталостью и ломотой в костях. В редких случаях возможна отдышка, боль в горле, чихание, насморк и кашель.

Коронавирус

Одними из первых симптомов проявляются повышенная температура тела и кашель, после – отдышка. Хотя медики утверждают, что при коронавирусе возможны и другие симптомы:

Боль в горле

Диарея

Головокружение

Снижение обоняния или вкуса

Сухость в глазах

Размытое зрение

Ощущение инородного тела в глазу

Из самых редких симптомов врачи назвали боль в груди, которая очень похожа на сердечный приступ. Она может проявится даже без повышения температуры и кашля.

При любых признаках заболеваний стоит связаться со своим семейным врачом, описать все симптомы, чтобы он мог составить план лечения и решить вопрос о личном осмотре пациента.