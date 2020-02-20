Коронавирус любит холод: Комаров рассказал неожиданные факты о Китае

Коронавирус из китайской провинции Ухань погубил жизни уже нескольких тысяч человек. Первые заболевшие появились в конце декабря 2019 года, а к началу февраля Китай охватила эпидемия. Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров накануне начала эпидемии снимал в Китае свой новый цикл передач. Он вместе с оператором провел в Поднебесной почти полгода и сейчас у него там остались друзья и знакомые.

Дмитрий Комаров признался, что вынашивал идею программы о Китае почти 10 лет и совершенно не ожидал, что съемки совпадут с началом масштабной эпидемии. Он отметил, что держит связь с друзьями, которые там остались и получает информацию о том, что происходит в стране.

"У меня в Китае остались друзья, знакомые, мы созваниваемся. Кстати, у них особой паники нет. Говорят, что сейчас возникли временные сложности: закрыты многие учреждения, кафе, магазины. Власти сделали все для того, чтобы граждане сидели дома и были обеспечены необходимым. Люди даже охраняют свои дворы, чтобы посторонние не заходили", - рассказал телеведущий в интервью для издания "Факты".

Он добавил, что по информации от китайских друзей, пик эпидемии придется на середину февраля, а к весне ситуация стабилизируется.

"Еще говорят, что этот вирус любит холод и с потеплением должен уйти", - отметил Комаров.