У вас - коронавирус: Ляшко назвал мгновенные симптомы заражения

Виктор Ляшко говорит, что специфическими симптомами, которые почти сразу укажут на заражение коронавирусом, являются потеря ощущение вкуса и запаха.

Об этом заместитель министра здравоохранения рассказал на брифинге по ситуации с коронавирусом в Украине

"Потеря ощущения вкуса и запаха являются специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на COVID-19, поскольку эти симптомы не характерны для других инфекционных болезней", - сказал он.

Также главный санитарный врач напомнил о ключевых симптомах, когда болезнь уже в активном состоянии.

Эти признаки перечислила Всемирная организация здравоохранения на основе анализа абсолютно всех случаев COVID-19.

"Мы имеем три главных симптома, которые признаны центрами по контролю за заболеваемостью - это лихорадка (повышение температуры), сухой кашель и затруднения дыхания", - сказал Ляшко.

Эти признаки болезни могут быть выражены очень сильно, а может проходить и бессимптомно.

Напомним, что утром среды, 2 сентября, в Украине подтверждены 125 798 случая коронавирусной инфекции. Из них 2 495 - за прошедшие сутки.

Ранее мы писали, что назван симптом коронавируса, который может быть ключевым.