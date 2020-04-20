Коронавирус в легкой форме: медики назвали самое лучшее лечение

Коронавирус в Украине был диагностирован у 5710 человек. Всего в мире инфицировано почти два с половиной миллиона человек. Ученые утверждают, что заболевших COVID-19 может быть намного больше, так как часть людей переносит коронавирус бессимптомно или с очень неясными симптомами.

Известный врач, реаниматолог и анестезиолог Борис Бриль назвал средство, которое поможет быстрее справиться с коронавирусом тем, кто переносит болезнь в легкой форме. Об этом он сообщил в эфире OBOZREVATEL.

"80% людей переносят коронавирус бессимптомно, они не ощущают вообще никакой симптоматики или имеют легкую симптоматику – температура, кашель, в основном у более молодых, более сильных людей. Просто надо пить очень много жидкости. Обильное питье – и все", – подчеркнул Бриль.

Он отметил, что корень имбиря не является средством против коронавируса и посоветовал все вспомогательные средства для укрепления иммунитета употреблять просто так.

"Не надо скупать имбирь, чеснок, втирать березовую кору себе в левое ухо или выть на восходящую луну. Это все из одной оперы. Если кому-то нравится пить чай с имбирем, то пусть пьет, потому что это вкусно. А если они хотят этим лечиться, то это ерунда. И те, кто это пропагандирует, – шаманы и шарлатаны", - добавил врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали сильной вспышки коронавируса в Украине.