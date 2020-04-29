Коронавирус и курение: ученые выявили новую шокирующую связь

Коронавирус COVID-19 реже фиксируют у курильщиков, но течение болезни у зависимых от никотина людей тяжелее. К такому выводу пришли ученые, подытожив результаты исследований в разных странах.

Так, согласно данным ученых из Лондона, процент курильщиков среди пациентов с коронавирусом ниже чем ожидалось, пишет британское издание Metro. Эти данные согласуются с выводами китайских ученых, которые заявили, что курильщики на 20% реже болеют коронавирусом.

А вот исследователи из Калифорнийского университета подчеркнули "существенную неопределенность" в выводах. Одни данные говорят, что да, курильщиков среди пациентов с COVID-19 меньше, другие же - доказывают обратное.

Ученые из Франции заявили, что показатель для активных курильщиков в четыре раза ниже, хотя показатель для бывших - в два раза выше. При этом все исследователи однозначно твердят, что никотинозависимый человек имеет более высокий риск осложнений и тяжелого течения болезни.

А в Южной Корее процент курильщиков по стране почти такой же, как и среди заболевших коронавирусом.

На диаграмме ниже показано, сколько курильщиков в стране (красный цвет) и сколько курильщиков среди заболевших коронавирусом (оранжевый).

Связь курения и коронавируса (фото: metro.co.uk)

Линда Баулд, профессор общественного здравоохранения в Эдинбургском университете, сказала, что "с курением и коронавирусом происходит что-то странное". Хотя многолетние исследования говорят, что курение связано с более высоким риском развития респираторных заболеваний, с коронавирусом все не так однозначно.

Профессор Баулд предположила, что "биологическое объяснение" может заключаться в том, что никотин может затруднить проникновение вируса в легкие. Так, коронавирус в основном проникает в клетки через специфический тип рецептора, называемый ACE2. Некоторые данные свидетельствуют о том, что курильщики имеют больше рецепторов ACE2, что делает их более склонными к заражению вирусом. Однако другие исследования показывают, что никотин ослабляет "проходимость" рецепторов.

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