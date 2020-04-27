Коронавирус очень коварен: ученые назвали основной способ попадания COVID-19 в организм

Коронавирус в Украине был диагностирован у 9009 человек. С начала пандемии 864 украинца выздоровели, а 220 скончались. Общее количество инфицированных в мире по состоянию на 27 апреля приближается к 3 миллионам человек, из которых более 200 тысяч – погибли.

Ученые назвали основной способ попадания коронавируса в организм человека. Это нос, глаза и кишечник. Как говорится в новой статье британского института Wellcome Sanger, ресничные и бокаловидные клетки носа являются основными точками входа COVID-19 в организм.

Именно эти клетки содержат самый опасный уровень белков - АСЕ2 и TMPRSS2.

Для своего эксперимента ученые проверили различные ткани здоровых людей, в том числе ткани легких, сердца, глаз, полости носа, кишечника, печени и почек. Клетки в носу человека, которые отвечают за выработку слизи, а также за устранение из дыхательных путей чужеродных частиц, оказались наиболее восприимчивы к новому коронавирусу.

Подобные виды белка были также обнаружены в роговице глаз человека, что делает возможным заражение через глаза и слезные протоки.

Кроме того, слизистая оболочка кишечника человека также имеет такие белки, а это значит, что есть возможность заражения через фекалии инфицированного.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали симптомы легкого и тяжелого коронавируса.