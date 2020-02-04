Коронавирус в Китае: появились новые данные о смертельной болезни

Коронавирус в Китае (Коллаж РБК-Украина)

Эксперты рассказали о новой опасности коронавируса из Китая

Китайский коронавирус продолжает забирать жизни людей. По данным на 4 февраля, погибло от вируса 427 человек, и более 20 тысяч человек заражены. В карантин поместили уже почти 24 тысячи человек, а 680 человек благополучно перенесли коронавирус и пошли на поправку.

Как отмечает эксперт по общественному здравоохранению из Йельского университета Чен Си, пик заболеваемости ожидается к 21 февраля. После этого эпидемия должна пойти на спад.

Государственный комитет по здравоохранению Китая сообщил, что на поверхностях новый коронавирус может выживать до пяти дней. Однако есть и печальные новости – иммунитет от коронавируса не появляется. Такое заявление сделал директор по профилактике и лечении пневмонии Клиники китайско-японской дружбы Чжан Цинян на пресс-конференции.

Он отметил, что у тех, кто переболел коронавирусом и пошел на поправку, есть вероятность заболеть повторно, так как иммунитет появляется не всегда. Это связано с тем, что вирус очень быстро мутирует. Если пациент перенес более раннюю форму коронавируса, то нет никаких гарантий, что он не заболеет повторно.

Любой вирус, который попадает в организм человека, пытается закрепиться и захватить клетки организма. В ответ на это иммунная система вырабатывает антитела, которые распознают и убивают клетки вируса. Очень часто бывает так, что человек переболев или получив вакцину, повторно не заражается тем же штаммом или инфекцией.

Однако в случае коронавируса из Ухани, этот процесс не работает из-за постоянной мутации штамма и по словам Чжана, нет уверенности, что антитела, которые выработались в организме, смогут противостоять повторно видоизмененному коронавирусу.