Коронавирус в Киеве и Житомире: что известно о новых заболевших
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)
Коронавирус впервые выявили в Житомире, в Киеве - уже три случая
Коронавирус в Украине 19 марта выявили еще у двух пациентов. Один из заболевших - в Киеве, второй - в Житомире. Эту информацию официально подтвердили в Минздраве, что известно о заболевших - в материале Styler.
Так, еще до официального объявления о первом заболевшем в Житомире рассказал мэр города Сергей Сухомлин. По его словам, это 56-летний мужчина. Он не так давно вернулся из Австрии. На данный момент его состояние удовлетворительное.
Детальніше про перший випадок коронавірусу у Житомирі.
Опубліковано Сергієм Сухомлиним Четвер, 19 березня 2020 р.
Что известно о заболевшем в Житомире (видео: facebook.com/moz.ukr)
В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили эту информацию, назвав еще одного заболевшего из города Киева. Виталий Кличко рассказал, что єто мужчина, ему 50 лет, и он недавно был в Швейцарии.
Коронавирус в Украине (facebook.com/moz.ukr)
Таким образом, в течение 16 дней в Украине, по официальным данным Минздрава, COVID-19 заболело 18 человек, умерло из них - 2. О первом случае инфицирования объявили 3 марта, 19 марта - стало известно о еще двух зараженных.
Как распространялся коронавирус по Украине
3 марта:
- Черновцы, мужчина, 49 лет; был в Италии; уже выздоровел
12 марта:
- Радомышль (Житомирская область), женщина, 71 год; умерла
- Черновицкая область, мужчина, 64 года; в Италии была жена
16 марта
- Черновицкая область, женщина; была в Италии
- Черновицкая область, женщина; контактировала с тем, кто был за границей
- Киев, женщина; была во Франции
- Киев, мужчина, студент; контактировал с женщиной, умершей в Радомышле
17 марта
- Киевская область, Сергей Шахов, народный депутат, 44 года; был за границей
- Черновицкая область, женщина, 33 года, умерла, контактировала с тем, кто был за границей
- Черновицкая область, 31 год, контактировал(а) с тем, кто был за границей
- Черновицкая область, 18 лет, контактировал(а) с тем, кто был за границей
- Черновицкая область, 10 лет, контактировал(а) с тем, кто был за границей
- Черновицкая область, 1 год и 10 месяцев, контактировал(а) с тем, кто был за границей
- Черновицкая область, 6 месяцев, контактировал(а) с тем, кто был за границей
18 марта
- Киевская область, женщина (предположительно, супруга депутата Сергей Шахова)
- Мариуполь (Донецкая область), мужчина, 52 года; был в Египте
19 марта
- Киев, мужчина, 50 лет; был в Швейцарии
- Житомир, мужчина, 56 лет; был в Австрии
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