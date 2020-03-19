Коронавирус в Киеве и Житомире: что известно о новых заболевших

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус впервые выявили в Житомире, в Киеве - уже три случая

Коронавирус в Украине 19 марта выявили еще у двух пациентов. Один из заболевших - в Киеве, второй - в Житомире. Эту информацию официально подтвердили в Минздраве, что известно о заболевших - в материале Styler.

Так, еще до официального объявления о первом заболевшем в Житомире рассказал мэр города Сергей Сухомлин. По его словам, это 56-летний мужчина. Он не так давно вернулся из Австрии. На данный момент его состояние удовлетворительное.

Детальніше про перший випадок коронавірусу у Житомирі. Опубліковано Сергієм Сухомлиним Четвер, 19 березня 2020 р.

Что известно о заболевшем в Житомире (видео: facebook.com/moz.ukr)

В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили эту информацию, назвав еще одного заболевшего из города Киева. Виталий Кличко рассказал, что єто мужчина, ему 50 лет, и он недавно был в Швейцарии.

Коронавирус в Украине (facebook.com/moz.ukr)

Таким образом, в течение 16 дней в Украине, по официальным данным Минздрава, COVID-19 заболело 18 человек, умерло из них - 2. О первом случае инфицирования объявили 3 марта, 19 марта - стало известно о еще двух зараженных.

Как распространялся коронавирус по Украине

3 марта:

Черновцы, мужчина, 49 лет; был в Италии; уже выздоровел

12 марта:

Радомышль (Житомирская область), женщина, 71 год; умерла

Черновицкая область, мужчина, 64 года; в Италии была жена



16 марта

Черновицкая область, женщина; была в Италии

Черновицкая область, женщина; контактировала с тем, кто был за границей

Киев, женщина; была во Франции

Киев, мужчина, студент; контактировал с женщиной, умершей в Радомышле

17 марта

Киевская область, Сергей Шахов, народный депутат, 44 года; был за границей

Черновицкая область, женщина, 33 года, умерла, контактировала с тем, кто был за границей

Черновицкая область, 31 год, контактировал(а) с тем, кто был за границей

Черновицкая область, 18 лет, контактировал(а) с тем, кто был за границей

Черновицкая область, 10 лет, контактировал(а) с тем, кто был за границей

Черновицкая область, 1 год и 10 месяцев, контактировал(а) с тем, кто был за границей

Черновицкая область, 6 месяцев, контактировал(а) с тем, кто был за границей

18 марта

Киевская область, женщина (предположительно, супруга депутата Сергей Шахова)

Мариуполь (Донецкая область), мужчина, 52 года; был в Египте

19 марта