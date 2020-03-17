Коронавирус в Киеве: выяснились неожиданные подробности о заболевших

Коронавирус в Киеве выявили у двух людей. Как выяснилось, инфицирование одного из них связано со случаем COVID-19 в Житомирской области. Что известно об инфицированных киевлянах - в материале Styler.

Подробности о двух случаях заражения коронавирусом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

Один из заболевших, о которых стало известно 16 марта, - молодой парень, киевский студент. Как выяснилось, он недавно контактировал с 71-летней женщиной, которая умерла от коронавируса в Радомышле 13 марта.

Молодой человек вместе с внучкой женщины посещал ее накануне. Парень находится на лечении в Александровской больнице столицы.

Второй случай - женщина, недавно вернувшаяся с курорта во Франции. Она пребывает дома на самоизоляции. За ее состоянием и ходом лечения наблюдают врачи.

Все люди, с которыми контактировали зараженные коронавирусом, также наблюдаются.

Коронавирус в Киеве (скрин: Telegram/Виталий Кличко)

Напомним, что по состоянию на 17 марта в Украине - семь случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Черновцы и область - 4 (1- выздоровел), Радомышль, Житомирская область -1 (летальный), Киев - 2 случая.

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