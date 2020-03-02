Коронавирус: в каких странах уже обнаружен и сколько людей умерло

Стало известно, в каких странах зафиксирован коронавирус COVID-19 по состоянию на 2 марта
Коронавирус обнаружен уже в 70 странах. Жертвами COVID-19 в мире стали более 3000 человек. Больше всего умерло людей в Китае. Также значительное число смертей зафиксировано в Южной Корее, Иране и Италии.
Также известно, что коронавирус вплотную подобрался к границам Украины. Так, случаи заражения COVID-19 уже зафиксированы в Беларуси, Румынии, а также в России.
Статистика смертей от коронавируса по состоянию на 2 марта:
- Китай - 80026 человек заразились/умерли 2912 людей
- Южная Корея - 4335/26
- Италия - 1696/34
- Иран - 1501/66
- Япония - 256/6
- Германия - 150/0
- Франция - 130/2
- Сингапур - 106/0
- Гонконг - 100/2
- Соединенные Штаты - 88/2
- Испания - 84/0
- Кувейт - 56/0
- Бахрейн - 47/0
- Таиланд - 43/1
- Тайвань - 40/1
- Великобритания - 36/0
- Австралия - 30/1
- Малайзия - 29/0
- Канада - 24/0
- Швейцария - 24/0
- Ирак - 21/0
- ОАЭ - 21/0
- Норвегия - 19/0
- Вьетнам - 16/0
- Австрия - 15+ / 0
- Швеция - 14/0
- Израиль - 10/0
- Ливан - 10/0
- Макао - 10/0
- Нидерланды - 10/0
- Бельгия - 8+ / 0
- Хорватия - 8/0
- Сан-Марино - 8/1
- Греция - 7/0
- Эквадор - 6/0
- Финляндия - 6/0
- Оман - 6/0
- Индия - 5/0
- Мексика - 5/0
- Дания - 4/0
- Пакистан - 4/0
- Алжир - 3/0
- Азербайджан - 3/0
- Чехия - 3/0
- Грузия - 3/0
- Исландия - 3/0
- Филиппины - 3/1
- Катар - 3/0
- Румыния - 3/0
- Бразилия - 2/0
- Египет - 2/0
- Индонезия - 2/0
- Португалия - 2/0
- Россия - 2/0
- Афганистан - 1/0
- Андорра - 1/0
- Армения - 1/0
- Беларусь - 1/0
- Камбоджа - 1/0
- Доминиканская Республика - 1/0
- Эстония - 1/0
- Ирландия - 1/0
- Литва - 1/0
- Люксембург - 1/0
- Монако - 1/0
- Непал - 1/0
- Новая Зеландия - 1/0
- Нигерия - 1/0
- Северная Македония - 1/0
- Шри-Ланка - 1/0
Также стоит отметить, что коронавирус был обнаружен на большом круизном судне Diamond Princess (Бриллиантовая принцесса) у берегов Японии. На нем вирус подцепили 705 отдыхающих из разных стран. Шесть человек в результате болезни умерли. Все туристы и члены экипажа Diamond Princess, у которых признаков вируса не обнаружено, были направлены на двухнедельный карантин.
Ранее врачи шокировали новым заявлением про коронавирус и рассказали о том, на какое расстояние COVID-19 может распространятся.