Коронавирус в Италии: украинка шокировала рассказом о карантине в стране

Коронавирус в Италии за последние сутки заразил еще 97 человек. Из-за инфекции там расширили карантин по всей стране. Украинка Екатерина Звезда, которая живет в Италии несколько лет, шокировала своим рассказом о реальной ситуации в стране.

По словам Кати, за пересечение регионов итальянцам анонсированы штрафы и аресты, в тюрьмах поднимаются бунты, а дети, скорее всего останутся на второй год в школах из-за закрытых учебных заведений на период карантина. Об этом женщина написала на своей Facebook-странице.

Кстати, экономика страны из-за паники COVID-19 находится в плачевном состоянии.

"Большинство итальянцев думают также, поэтому продолжали всё это время жить своей обычной жизнью: жать руку при встрече, пить кофе в баре, читать утреннюю газету и ковырять в носу. Вчера у нас забрали возможность это делать. За пересечение регионов аресты и штрафы. Бунты в тюрьмах. Большая вероятность, что детей оставят в школах на второй год – у них просто не будет возможности догнать программу. Больницы переполнены, причем причина поступления зачастую далека от знаменитого вируса. Экономике страны п*да от слова совсем. Бесит, что спусковым крючком стала раздутая в СМИ паника", - написала Екатерина.

Украинка опечалена происходящими событиями и надеется, чтов скоре ситуация в стране нормализуется.

"Я не верю в теорию всемирного заговора по уничтожению человечества, освобождению пенсионного фонда или отвлечению внимания от чего-то важного. Верю в вирус с высокой контагиозностью и преувеличенной распиаренностью.

Больше, чем эти меры по закрытию границ, принимать уже нечего",- отметила она.

Напомним, что в Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек. Количество инфицированных в настоящее время составляет 9172. Отмечается, что 724 человек полностью выздоровели.