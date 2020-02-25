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Коронавирус из Италии молниеносно распространяется: инфекция попала в три страны за день

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Коронавирус распространился за границы Италии

Китайский коронавирус поразил еще две европейские страны — после вспышки заболевания в Италии новые случаи инфекции обнаружили в Швейцарии, Испании, Хорватии и Румынии. Сообщается, что зараженные недавно находились в Италии.

Первый случай заболевания в Швейцарии зафиксировали в италоязычном кантоне Тичино. Об этом заявило Федеральное ведомство по здравоохранению Конфедерации.

"Заболевший человек посетил Италию около десяти дней назад, где принимал участие в мероприятии недалеко от Милана", — говорится в заявлении.

Также 25 февраля у жителя Загреба, Хорватия, подтвердили наличие инфекции. Ранее заразившийся бывал в Милане. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович.

Первый случай заражения китайским коронавирусом зафиксирован также в Румынии. В эту страну вирус также проник из Италии, откуда три недели назад вернулся инфицированный. На данный момент он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

Кроме того, 25 февраля испанские органы здравоохранения зафиксировали заболевание коронавирусом в Каталонии, что стало первым случаем на материковой части Испании. Сообщается, что до этого были официально подтверждены три случая инфицирования коронавирусом в Испании - на Канарских островах и на Майорке.

Отметим, на данный момент в Европейском союзе коронавирус зафиксировали в 11 странах - в Италии, Австрии, Германии, Франции, Великобритании, России, Испании, Хорватии, Бельгии, Финляндии и Швеции.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии инфицированы заразились 322 человека. Также известно об одиннадцати смертельных случаях.

До этого мы писали, что Минздрав не рекомендует украинцам посещать страны, где зарегистрировали коронавирус.

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