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Коронавирус испортил отдых украинцев: как вернуть деньги за сорвавшуюся поездку

STYLERЖизнь    31.01.2020 - 13:56
Коронавирус испортил отдых украинцев: как вернуть деньги за сорвавшуюся поездку
Отмена туров в Китай (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус испортил отдых многим украинцам

Коронавирус является причиной отмены туров на китайский курорт Санья, который пользуется большой популярностью среди украинцев. При этом туроператоры предлагают путешественникам выбрать другие страны. Но, что, если человек хочет вернуть свои деньги? Эксперт рассказал, как можно это сделать.

Юрист Михаил Ильяшев рассказал, что вернуть деньги за тур непросто, и дело не в том, что туроператоры непорядочные, а потому что коронавирус - это форс-мажор, такой же как цунами и другие стихийные бедствия.

Если человек хочет разорвать договор с туроператором, то дело может закончиться судом, и уже суд будет решать сколько денег должно вернуться человеку.

Туроператор может предложить альтернативу: поездку в другую страну, или перенести путешествие на другие дни, когда ситуация стабилизируется. Об этом сообщает "Сегодня".

Одна из представительниц турагентства рассказала, что всем украинцам, которые купили путевки на Санью, компания или вернула деньги, или же предложила другое направление.

Юристы все же советуют внимательно читать договор с туроператорами и покупать страховку на случай не вылета.

Напомним, что из-за коронавируса пострадали также украинцы, которые покупают товары через популярную онлайн площадку AliExpress. Посылки из Китая сейчас не доставляют, и людям обещают вернуть деньги за товар.

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