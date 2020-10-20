Коронавирус может исчезнуть сам: академик НАН назвал неожиданную причину

Украинский ученый из академии НАН Украины рассказал, как коронавирус может исчезнуть с лица земли без усилий человечества. По данным исследователя, в коронавирусе могут произойти мутации, которые приведут к гибели самого агента. Вместе с тем утверждает ученый, вакцинация остается единственной приемлемой защитой.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комисаренко.

Исследователь рассказал, что окончание пандемии COVID-19 может быть связано с естественными мутациями самого коронавируса.

"Теоретически он может исчезнуть сам по себе – так, как исчез его родной брат, SARS-1 2002-2004 годов, который был в Китае", – предположил он.

При этом академик предупреждает, что пока прогнозировать, в какую сторону будет мутировать вирус – невозможно. На ряду с мутацией вплоть до исчезновения, COVID-19 может стать более опасным для человека. На сегодня по данным исследователя, мутации коронавируса говорят о том, что он становится только более заразным.

"То есть он больше цепляется к людям, но, к счастью, он не стал более летальным", – пояснил ученый.

Также ученый НАН отметил, что, к сожалению, наука не в силу повлиять на характер мутаций вируса.

"Единственное, что мы можем – это подталкивать наш организм, чтобы он становился менее чувствительным к действию вируса. Именно этим и занимается вакцинация. Вакцина остается единственным эффективным профилактическим средством борьбы с вирусом", – подчеркнул Комисаренко.

Напомним, что ранее в Украине был зафиксирован антирекорд по смертям от коронавируса. С начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 5786 человек.

Также мы писали, что в Минздраве ожидают пик эпидемии в Украине в конце ноября. Речь идет о заболеваемости как гриппом, так и новой коронавирусной инфекцией.