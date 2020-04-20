Коронавирус и иммунитет: врач объяснила, как реагирует организм на COVID-19

Коронавирус в Украине был диагностирован у 5710 человек, количество погибших увеличилось до 151 человека. Медики прогнозируют новую вспышку заболевания через 5-10 дней после Пасхи, так как многие украинцы нарушали карантин. Доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко, рассказала, вырабатывается ли иммунитет против коронавируса у тех, кто им переболел.

Она отметила в интервью для РБК-Украина, что все пациенты, которые победили COVID-19, начали вырабатывать иммунитет.

"Во первых, если человек выздоровел, то он выздоровел благодаря тому, что иммунитет у него образовался. Насколько он стойкий – пока нет таких исследований, которые могли бы дать нам такое понимание", - объяснила Мироненко и добавила, что коронавирус постоянно меняется и на данный момент неизвестно, может ли человек заразиться снова COVID-19 после перенесенного одного вида этого вируса.

"Кроме того, вирусы, которые на разных континентах сейчас уже циркулируют, несколько изменились. Насколько кардинальны эти изменения – это тоже мы пока не понимаем. Изменения в генетической структуре вируса не сразу приводят к изменениям его свойств. Генетические изменения у всех вирусов происходят. Но насколько они кардинальные, будет ли в таком случае защищать иммунитет, выработанный на тот вариант вируса, которым человек уже переболел из какого-то другого континента – мы еще этого не знаем. Еще не было столько времени, чтобы это изучить", - объяснила врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые смогли выделить несколько штаммов коронавируса.