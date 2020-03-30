ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус губителен для спортсменов: могут навсегда отстранить от соревнований

STYLERКоронавирус    30.03.2020 - 18:57
Коронавирус губителен для спортсменов: могут навсегда отстранить от соревнований
Коронавирус губителен для спортсменов (Коллаж РБК-Украина)

Спортсмены, которые переболеют коронавирусом, могут навсегда лишиться работы

Коронавирус продолжает распространяться по Украине и миру. По данным на 30 марта, в мире зарегистрировано более 740 тысяч инфицированных, из которых более 35 тысяч человек скончались, а почти 157 тысяч человек выздоровели. В Украине на утро 30 марта было зафиксировано 480 заболевших, 11 человек скончалось, и 6 человек выздоровели.

Американские ученые из центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне провели новое исследование, которое показало, что COVID-2019 может стать губительным для спортсменов. По результатам исследования, которое было опубликовано в Sciendaily, у пациентов с коронавирусом могут возникнуть необратимые последствия для сердечно-сосудистой системы.

COVID-2019 вызывает серьезные изменения в организме здорового человека и после перенесенного заболевания, проблемы с сердцем, а также с органами дыхания, пациенты могут испытывать в течении продолжительного времени, в более тяжелых случаях – последствия могут быть необратимые.

"Вполне вероятно, что даже в отсутствии предшествующего заболевания сердца, сердечная мышца может пострадать от коронавирусной болезни", - заявил один из авторов исследования, доктор медицинских наук Моххамад Маджид.

Если последующие исследования подтвердят данный факт, то все спортсмены, которые перенесли коронавирус, могут навсегда лишиться возможности заниматься любимым делом. Стоит отметить, что за последние два месяца коронавирус зацепили несколько известных футболистов, баскетболистов, хоккеистов и представители других видов спорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали новые симптомы коронавируса, которые были зафиксированы у больных.

В Ивано-Франковске экспресс-тесты выявили 57 инфицированных коронавирусом, - мэр В Тернополе коронавирус подозревают у младенца: ребенок находится в реанимации
Новости Украины исследованиемедикиКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь