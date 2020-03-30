Коронавирус губителен для спортсменов: могут навсегда отстранить от соревнований

Коронавирус губителен для спортсменов (Коллаж РБК-Украина)

Спортсмены, которые переболеют коронавирусом, могут навсегда лишиться работы

Коронавирус продолжает распространяться по Украине и миру. По данным на 30 марта, в мире зарегистрировано более 740 тысяч инфицированных, из которых более 35 тысяч человек скончались, а почти 157 тысяч человек выздоровели. В Украине на утро 30 марта было зафиксировано 480 заболевших, 11 человек скончалось, и 6 человек выздоровели.

Американские ученые из центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне провели новое исследование, которое показало, что COVID-2019 может стать губительным для спортсменов. По результатам исследования, которое было опубликовано в Sciendaily, у пациентов с коронавирусом могут возникнуть необратимые последствия для сердечно-сосудистой системы.

COVID-2019 вызывает серьезные изменения в организме здорового человека и после перенесенного заболевания, проблемы с сердцем, а также с органами дыхания, пациенты могут испытывать в течении продолжительного времени, в более тяжелых случаях – последствия могут быть необратимые.

"Вполне вероятно, что даже в отсутствии предшествующего заболевания сердца, сердечная мышца может пострадать от коронавирусной болезни", - заявил один из авторов исследования, доктор медицинских наук Моххамад Маджид.

Если последующие исследования подтвердят данный факт, то все спортсмены, которые перенесли коронавирус, могут навсегда лишиться возможности заниматься любимым делом. Стоит отметить, что за последние два месяца коронавирус зацепили несколько известных футболистов, баскетболистов, хоккеистов и представители других видов спорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали новые симптомы коронавируса, которые были зафиксированы у больных.