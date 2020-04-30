Коронавирус и грипп: ученые опровергли сходство двух заболеваний

Коронавирус в Украине поразил уже больше 10 тысяч человек. Во всем мире с начала пандемии было инфицировано более 3 миллионов людей, из которых погибло уже почти 230 тысяч человек.

Как отмечают ученые, COVID-19 нельзя сравнивать с гриппом, так как за последние три месяца в США от нового вируса умерло пациентов в 20 раз больше, чем от гриппа. Об этом говорится в исследовании Гарвардского университета и Университета Эмори, которое было опубликовано на сайте научной библиотеки MedRxiv.

"Информация о том, что грипп убивает до 60 тысяч американцев в год, получена благодаря множеству статистических допущений. На самом деле уровень смертности от коронавирусной инфекции на порядок выше, чем число жертв сезонных штаммов гриппа", - утверждают исследователи.

Как сообщили авторы проекта, они изучили все статистические данные за февраль-апрель 2020 года, как раз за тот период, когда в Нью-Йорке одновременно бушевали две эпидемии – COVID-19 и гриппа.

За несколько месяцев от осложнений после гриппа погибло всего 619 человек, а вот коронавирус унес жизни 13 тысячи человек. Кроме того, согласно статистике, за аналогичный период нескольких прошлых лет, в США погибало от гриппа и других инфекционных болезней намного меньше людей, чем в 2020 году от COVID-19.

Ученые отмечают, что в США чаще коронавирусом болеют мужчины в возрасте около 60 лет. У половины пациентов есть такие сопутствующие заболевания, как гипертония, ожирение и диабет.

Напомним, ранее мы писали о том, что вирусологи назвали дату второй волны коронавируса в Украине.