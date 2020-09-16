Коронавирус и грипп может быть у человека одновременно: случаи есть

Израильский врач анестезиолог Борис Бриль сообщил, что не стоит думать, что коронавирусом и гриппом нельзя заболеть одновременно. По словам медика, такие случаи уже зафиксированы в медицинской практике.

"Вирус гриппа и COVID-19 – это два разных вируса. Так же, как SARS – это тоже другой вид коронавируса. Это не идентичные вещи", - рассказал доктор "Обозревателю".

Медик отметил, что вирус соединяется не со всеми клетками в организме.

"Можно и поломать ногу, и сломать палец. Это две разные вещи. В данной ситуации то же самое. Вирус соединяется не со всеми клетками в организме. На сегодняшний день есть случаи, когда у человека есть COVID-19 и еще присоединяется грипп. Мы еще не находимся в сезоне гриппа для того, чтобы говорить об этом по полной программе. Но такие случаи есть", - сообщил Борис Бриль.

Врач упомянул, что COVID-19 поражает весь организм, а у гриппа другой механизм действия.

"При COVID-19 идет поражение всех систем в организме – поражается и печень, и почки, отчасти это похоже на васкулит. Грипп – это немного другое заболевание. У него другой механизм, он из другого семейства, он вообще по-другому действует", - сказал медик.

Отметим, что ранее врач-вирусолог доктор медицинских наук Алла Мироненко сообщала, что гриппом и коронавирусом нельзя заболеть одновременно. Она объясняла это тем, что одну клетку обычно не попадают два вируса, так как при инфицировании человека выделяется интерферон - защитный белок. Именно он не пускает в клетку другие вирусы.