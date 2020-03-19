Коронавирус - фейк: футболист сборной Украины сделал глупое заявление

Коронавирус в Украине и мире - фейк. Такое неразумное заявление сделал Александр Алиев в своем Instagram. Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины записал видео, на котором он прогуливается столичным парком и выражает мнение относительно пандемии COVID-19.

"Что скажете относительно этого коронавируса?.. Прошелся я сегодня немного по Оболони. Машин, конечно, множество. В метро спускался - все закрыто. Но дома невозможно сидеть - погода замечательная. Честно, я в это не верю. А вы как думаете?" - говорит Алиев.

Затем он добавил, что "на улице народу уйма: людей много, детишек очень много, погода хорошая".

"Поэтому, думаю, все это фейк. Кому нужен этот коронавирус и кто это все запустил?.. Слышал, что сегодня 368 человек в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк", - добавил скандальный спортсмен.

В конце своих размышлений Алиев призвал украинцев "беречь себя".

"Будьте здоровыми", - резюмировал он.

Александр Алиев поделился размышлениями о коронавирусе

Ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский взорвал сеть гневным постом про коронавирус.