Коронавирус в Европе: что нужно знать украинцам, чтобы не заболеть

Китайский коронавирус, который возник в провинции Ухань, не на шутку напугал весь мир. Только в Поднебесной от него умерли 2592 человека, но не все так страшно, как вначале кажется. По последней информации по состоянию на 23 февраля, от COVID-19 в мире вылечились 23290 человек.

Сейчас вспышка коронавируса зафиксирована на севере Италии - в Ломбардии. Там по последним данным умерли семь человек. Жертвы в основном пожилые люди около 80 лет. Как перестать переживать, и что сделать, чтобы не заразиться читайте в материале Styler.

Самое главное - это поддерживать уровень информированности.

Для человека важно не только знать, что вирус может появиться в любом месте и в любое время, и предпринять соответствующие действия на основе правильной информации. Важно знать симптомы заболевания и пути заражения, а также то, что в случае болезни - нужно срочно обратиться к медикам.

Мы ответим на главные вопросы украинца, который беспокоится вопросом, как не заболеть коронавирусом из Китая.

Может ли в карантине быть коронавирус?

Первое, что нужно знать - это коронавирусы - это вирусы, которые могут передаваться между людьми и животными. В основном вирус передается воздушно-капельным путем, он может распространяться при кашле, чихании, через капли слюны или выделения из носа.

Большинство случаев заражения произошли от людей, у которых были явные симптомы вируса, однако медики заявляют, что передача вируса возможна от носителей с легкими симптомами.

Эффективна ли медицинская маска против коронавируса?

Маска важна для носителя вируса. Если человек заболел - он постарается обезопасить окружающих. Обычные марлевые маски не эффективны для защиты от заражения, так как вирус в основном содержится на руках.

Что четко нужно знать о вирусе?

Инкубационный период в среднем длится 5-6 дней, но потенциально зараженных людей наблюдают 14 дней. На поверхностях COVID-19 может жить несколько часов. Если он вне организма с ним можно справиться с помощью дезинфицирующих средств. Пациенты жалуются на чувство усталости, затрудненное дыхание, высокую температуру, кашель и боль в горле.

Главные правила, чтобы не заразиться:

Чаще мойте руки и лицо.

Старайтесь, чтобы на вас не чихали и не кашляли.

Не храните использованные салфетки и платки после сморканий.

Расскажите детям о правилах гигиены, например, о том, что нельзя делиться с другими своей зубной щеткой.

На время откажитесь от рукопожатий и приветственных поцелуев.

Не забывайте о том, что в страну, где появился очаг заражения, выезжать временно не рекомендуется.

Как мы ранее сообщали, Минздрав не рекомендует украинцам посещать страны, где зарегистрировали коронавирус.