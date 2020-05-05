Коронавирус в Европе мог появиться еще в 2019 году: что известно

Коронавирус в Европе мог появиться намного раньше, еще в конце 2019 года. Информации о COVID-19 тогда еще не было, и медики ставили пациентам диагноз "пневмония".

Как сообщили медики из Франции, первым пациентом с коронавирусом стал 43-летний житель города Бобиньи. Он проходил лечение в одной из местных больниц от двухсторонней пневмонии. У пациента были симптомы COVID-19: сухой кашель, лихорадка и проблемы с дыханием.

Также заболели и двое детей пациента, а вот у супруги симптомов заболевания не было. Однако именно она могла стать источником заражения, так как она работает в супермаркете рядом с аэропортом имени Шарля де Голля, где контактировала с иностранцами. По данным семейного врача, вся семья из Франции не выезжала и заразиться от граждан Китая не было возможности.

Во Франции провели повторный анализ на наличие антител коронавируса и выяснили, что он действительно стал первым пациентом с COVID-19 во Франции, так как его госпитализировали еще 27 декабря 2019 года.

Следом за Францией медики Швеции рассказали, что первые пациенты с симптомами коронавируса в стране появились в ноябре 2019 года.

"Я думаю, что вы можете найти частные случаи среди путешественников из Уханя, которые были там в ноябре-декабре прошлого года. Это совсем неудивительно, а очень естественно", - рассказал Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Ранее в Швеции первой пациенткой считалась 20-летняя девушка, которая в январе вернулась из Уханя и получила положительный тест на COVID-19.

Намного ранее первого зарегистрированного случая коронавирус мог появиться и в Украине. В конце декабря 2019 года – начале января 2020 года на больничные койки попали украинцы с тяжелой пневмонией. Симптомы очень были похожи на коронавирус: высокая температура, сухой кашель или кашель с прожилками крови, на четвертый день начиналась отдышка и пневмония.

Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что заражения коронавирусом могли начаться в разных странах еще в конце 2019 года. Он призвал другие страны проверить записи о заболевания в конце 2019 года, объяснив, что это даст миру "новую и более ясную картину" вспышки пандемии.