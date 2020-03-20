Коронавирус в Европе: в Хорватии люди сметают все с полок магазинов

Коронавирус в мире стал причиной того, что многие страны ушли в изоляцию. В Европе люди придерживаются карантина и стараются выходить на улицу лишь при крайней необходимости. Но, конечно же, не всегда это получается.

Например, в Хорватии многие продолжают ходить на работу, ездить на общественном транспорте. Хотя при этом, полки магазинов - практически пустые. Большинство людей раскупили товары как первой, так и не очень необходимости, чтобы максимально комфортно пережить карантин, сидя дома в самоизоляции.

Как Хорватия живет на карантине из-за коронавируса

С 16 марта в этой стране все учебные заведения отправили на карантин. А с четверга, 19 марта, в Хорватии был введен усиленный карантинный режим. Закрылись бары, рестораны, кафе, спортзалы и т. д.

Как рассказывает журналист РБК-Украина, который сейчас пребывает в городе Риека, в небольшие продуктовые магазины запускают по 1-2 человека, в супермаркетах ограничений нет, только везде просьбу держаться на расстоянии двух метров друг от друга.

На фото можно видеть, что хорваты, так же как и украинцы, просто сметают некоторые продукты с полок магазинов.

Магазины в Хорватии (фото: РБК-Украина)

Некоторые заведения общественного питания остались работать, но готовят еду "на вынос".

При этом, ограничений на передвижение на улице нет. Хорваты также продолжают ходить на работу. Общественный транспорт курсирует, однако в нем отменена оплата за проезд у водителя - только на вокзале в Риеке время от времени билеты проверяет контроллер.

Тем временем стало известно, что карантин из-за коронавируса в Украине могут продолжить и ужесточить.