Коронавирус добрался до Киева: медики просят не паниковать

Коронавирус добрался до Киева. Столичные медики из Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины подтвердили один случай заражения коронавирусом, сказано в пресс-службе ведомства. Связан ли этот штамм коронавируса с китайским 2019-nCoV - в материале Styler.

В Минздраве отчитались о том, что за четвертую неделю 2020 года было зафиксировано 10920 заболевших ОРВИ и гриппом. Что на 19% больше, чем на прошлой неделе.

Больше всего среди заболевших детей - 6733, взрослых - 4187.

По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов, среди которых выявлено:

грипп А (H1N1) - 3,

грипп А нетипизированный – 1,

грипп В - 3,

аденовирус - 2,

бокавірус – 1,

коронавирус - 1,

риновирус - 1.

Коронавирус в Киеве (скрин: facebook.com)

Это сообщение вызвало у украинцев небывалую панику, но позже в Минздраве разъяснили (сообщение было отредактировано), что обнаруженный штамм коронавируса не является опасным китайским штаммом 2019-nCoV из города Ухань, которым уже заболело почти 3000 человек, из них 80 - умерло.

Коронавирус в Киеве (скрин: facebook.com)

Напомним, основными симптомами опасного коронавируса является лихорадка, кашель и утрудненное дыхание. Медики советуют почаще мыть руки, тщательно готовить пищу животного происхождения, не посещать страны, где зафиксирована вспышка болезни.