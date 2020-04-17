Коронавирус и диабет: медики назвали пять продуктов для укрепления защиты

Коронавирус и диабет (Коллаж РБК-Украина)

Диабетики входят в группу риска при коронавирусе. Врач назвали продукты, которые повышают иммунитет для таких пациентов

Коронавирус в Украине был диагностирован у 4662 человек, из которых 125 пациентов погибли от осложнений. По словам медиков, в особой зоне риска находятся пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, такие как ожирение, гипертония, болезни сердца, онкология и диабет.

Пациентам из зоны риска нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем и укреплять защиту организма правильным питанием. Ученые из Индии составили список продуктов для диабетиков, которые помогут укрепить иммунитет.

Грибы. Они содержат высокий уровень антиоксидантов, обладают противовирусными и антибактериальными свойствами. Кроме того, грибы увеличивают производство цитокинов, которые активно борются с инфекциями.

Чеснок. Этот продукт должен быть обязательно в рационе, так как он повышает защиту иммунной системы человека и содержит антиоксиданты. Кроме того, чеснок повышает температуру корпуса тела и улучшает способность организма сжигать лишний жир, что снижает риск ожирения.

Цитрусовые. Регулярное употребление цитрусовых укрепляет иммунитет человека, а кроме того – защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных процессов и даже препятствует возникновению онкологии.

Йогурты. Натуральные и живые йогурты содержат пробиотики, здоровые бактерии, которые способны стимулировать иммунную систему человека на борьбу с разными болезнями.

Горячий чай. Черный и зеленый чай содержат полифенолы, которые обладают лечебной силой, а также флавонолы и катехины. Эти антиоксиданты уничтожают свободные радикалы, которые повреждают клетки. Кроме того, горячий чай прекрасно смягчает горло.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали все опасные хронические болезни при COVID-19.