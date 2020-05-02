Коронавирус и детские прививки: педиатр прояснила важный момент

Коронавирус 2020 - можно ли делать прививки (Фото: freepik.com)

Эксперт рассказала, какое влияние оказывают прививки на коронавирус

Коронавирус 2020 несет большую угрозу для каждого украинца, а потому крайне важно понимать, что может помочь, а что не имеет никакого воздействия при борьбе с Covid-19.

Прививки не оказывают никакого влияния на коронавирус, однако в период пандемии необходимо придерживаться их графика. Это, как минимум, поможет избежать опасных последствий микс-инфекций. Об этом информирует врач-педиатр Анна Горбань, передает Obozrevatel.

"Прививки абсолютно никакой помощи в борьбе с коронавирусом не оказывают, но ребенок может болеть корью и коронавирусом одновременно, и тогда это ужас", - прокомментировала Анна Горбань.

По ее словам, ветрянка, корь и другие инфекции представляют большую угрозу для непривитого организма. "Чтобы мы меньше теряли людей от микс-инфекций, от других инфекций на фоне коронавируса, который может протекать сложно, на сегодня существует общая рекомендация - придерживаться прививок", - отмечает педиатр.

Кроме того, врач также прокомментировала предположение об эффективности противотуберкулезной прививки БЦЖ в борьбе с коронавирусом. По ее словам, данная вакцина практически не работает и к коронавирусу, тем более, не имеет никакого отношения.

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