Коронавирус у детей: как проявляется и что нужно знать родителям

Коронавирус у детей обычно протекает не так, как у взрослых. Медики выделили основные симптомы заболевания у маленьких пациентов и рассказали, на что должны обращать внимание родители.

В Китае группа педиатров провела исследование по основным симптомам COVID-19 у детей. У 76% - была высокая температура, у 62% - сильный кашель, у 12% - диарея и рвота. Об этом пишет издание Vesti.

Как отмечают врачи, подобные симптомы у детей бывают также при аденовирусе и энтеровирусе. Однако, есть симптом, которые четко сигнализирует о заражении коронавирусом.

"Это нарушение обоняния и вкуса. Правда, проявляется это зачастую не раньше, чем через 4-5 дней от начала заболевания", - рассказал врач-инфекционист в детском центре Евгений Щербина.

Для того чтобы определить, какое именно заболевание поразило ребенка, нужно собрать полный анамнез – где был, что ел, с кем контактировал.

"Если общались с кем-то, у кого были симптомы острой респираторной инфекции или же с доказанной при помощи анализа SARS-CoV-2 инфекцией, то уже нужно думать о коронавирусе. Если у ребенка просто диарея, рвота и температура, без какого-либо намека на поражение дыхательных путей (без кашля, заложенности носа, насморка), вероятность коронавируса невысокая. Если же на фоне диареи и рвоты присутствуют кашель и насморк, то шанс, что у ребенка Covid-19, — 50 на 50", - добавил Щербина.

Кроме того, у детей при COVID-19 встречается еще один симптом – синдром Кавасаки. Врач назвал симптомы, которые дают возможность его заподозрить.

Высокая температура, которая держится более 5 дней и плохо сбивается;

сухой конъюнктивит, без выделений гноя из глаз, они просто красные;

лимфаденит, который сопровождается, как правило, односторонним увеличением поднижнечелюстных лимфатических узлов;

поражение слизистых оболочек полости рта и губ. Слизистая рта красная, воспаленная, может отмечаться "малиновый язык". Губы обычно потрескавшиеся;

высыпания на теле. Они могут иметь разную структуру, но, как правило, похожи на макулопапулезную сыпь, как при кори;

покраснение, отек ладоней. Также может быть шелушение кожи на них, но это симптом появляется в основном через неделю-две от начала заболевания;

дополнительно к этим, типичным для синдрома Кавасаки симптомам, могут отмечаться рвота, диарея, боли в животе, нарушенное сознание, затрудненное дыхание, боль в груди и пр.

Как объяснил специалист, такое состояние требует немедленной госпитализации и правильного лечения – иммуноглобулины, противовоспалительные препараты, антикоагулянты. Он отметил, что не стоит сразу бежать делать снимок легких, так как в первые дни изменения будут незаметны. В первые три дня анализ крови также ничего не покажет.

"Основной симптом вирусной пневмонии — это кашель. Но он может быть и при других проблемах: воспалении верхних дыхательных путей или вирусном бронхите. Поэтому ориентироваться исключительно на него не стоит. А вот если на фоне кашля и температуры появилось учащенное дыхание — нужно бить тревогу. Это объективный показатель того, что развивается пневмония. При ней часть легкого не выполняет свою функцию. Другая часть берет ее на себя, как результат — более частое дыхание", - добавил Щербина.

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