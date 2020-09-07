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Коронавирус для детей оказался серьезнее, чем предполагалось ранее

Понедельник 07 сентября 2020 17:09
Коронавирус для детей оказался серьезнее, чем предполагалось ранее
Коронавирус у детей может вызвать опасный синдром (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Врач назвал фатальную опасность для переболевших коронавирусом детей

Коронавирус для детей оказался намного опаснее, чем об этом заявляли врачи ранее. Синдром, который поражает детский организм после COVID-19 может нанести серьезный вред многим органам.

Ученые из Центра медицинских наук Университета Техаса в Сан-Антонио исследовали более 600 историй болезни детей из разных стран и отметили, что у большинства развивается новое заболевание после коронавируса. Это так называемый педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, который проявляется даже после легкой формы COVID-19 и его течение может быть гораздо тяжелее. Об этом говорится в материалах на портале Clinical Medicine.

Этот синдром, который развивается у детей, характеризуется тяжелым воспалением во многих органах: в сердце, в легких, в почках, в мозге, возможны кожные и глазные воспаления. Симптомы синдрома очень похожи на два других заболевания – синдром Кавасаки и синдром токсического шока. Как отмечает автор исследования неонатолог Альваро Морейра, этот синдром намного опаснее, так как общее воспаление происходит быстрее, а последствия от него – хуже.

"MIS-C может привести к смерти, потому что поражает несколько систем органов. Сердце, легкие, желудочно-кишечный тракт, неврологическая система. У этого синдрома много граней, поэтому клиницисты не могут его сразу обнаружить", - добавил Морейра.

Из 662 детей почти 71% был помещен в реанимацию, где им проводили интенсивную терапию не менее 8 дней. У большинства маленьких пациентов наблюдались лихорадка, боли в животе, диарея, рвота, конъюнктивит, сыпь в разных частях тела. 11 детей скончались, несмотря на все усилия врачей.

Медики отмечают, что этот синдром вызывает необратимые последствия в работе сердечно-сосудистой системы. У 90% пациентов после выздоровления эхокардиограмма показала отклонения – расширение коронарных кровеносных сосудов, снижение способности сердца перекачивать насыщенную кислородом кровь в ткани тела. Также может развиться аневризма коронарного сосуда.

"Это дети, которым потребуется серьезное наблюдение, чтобы понять, как заболевание скажется на их будущей жизни. Для родителей синдром может оказаться катастрофой, так как ранее у них был здоровый ребенок, справился с коронавирусом, но после у него развился воспалительный синдром", - рассказал автор исследования и подчеркнул, что при малейшем подозрении на воспаление, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, ранее мы писали о том, что инфекционист дала печальный прогноз о COVID-19 в Украине.

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