Коронавирус у детей: назван самый уязвимый возраст

Коронавирусом в мире инфицированы не только взрослые, но и дети. С каждым днем COVID-19 мутирует и преподносит человечеству неприятные сюрпризы. Медики сообщают, что дети могут не иметь никаких симптомов инфекции, но при этом заражать всю семью. Особенно опасный возраст для заражения несовершеннолетних - это возраст до двух лет. Об этом сообщила врач-педиатр Анна Горбань.

"Есть случаи достаточно тяжелых заболеваний детей первого и второго года жизни, а более старшая возрастная группа болеет либо очень легко, либо являются просто носителями, которые могут принести вирус домой, при этом болея в такой форме, что никто этого не замечает", – рассказала врач "Обозревателю".

По словам педиатра, не существует универсальной рекомендации для родителей, ребенок которых болеет коронавирусом в легкой или в бессимптомной форме.

"Такой рекомендации не существует, иначе бы не существовало профессиональных педиатров. Наш совет – с любыми вопросами идти к специалисту", - подчеркнула врач.

Кстати, в Европе медики бьют тревогу из-за массового воспалительного синдрома у детей при COVID-19, который приводит к реанимации. В Великобритании в больницы стали поступать дети, у которых диагностировали воспалительный синдром неизвестного происхождения и признаки токсического шока.

Как мы ранее писали, ученые заявили о важном прорыве в лечении коронавируса.