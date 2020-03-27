Коронавирус чаще подхватывают не на улице: Супрун сделала заявление о карантине

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

От коронавируса может эффективнее защитить точечный подход, а не карантин, считает Уляна Супрун

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля, а режим чрезвычайной ситуации распространили на территорию всей страны, но количество новых случаев заражения увеличивается ежедневно. Уляна Супрун объяснила, почему ограничительные меры не приносят ожидаемый эффект.

Бывший руководитель Минздрава обратила внимание на опыт других государств, которые успешно противостоят распространению COVID-19 и сравнила нынешний карантин с попыткой "ликвидировать отряд врага оружием массового поражения".

"Врага это может и остановит, но вместе с ним будет уничтожена инфраструктура и все живое вокруг", - написала она в своем Facebook.

Супрун подчеркивает, что изолировать людей и ограничивать контакты можно правильнее. Так, в других государствах применяли точечный подход, когда ограничивают в контактах прежде всего группы риска и одновременно быстро обнаруживают инфицированных людей - такие меры значительно лучше работали, и при этом "не разрушали экономику страны".

Самая большая группа риска заболеть тяжелой формой коронавируса - это пожилые люди, напомнила медик и добавила, что в Украине это 60+, учитывая среднюю продолжительность жизни.

"Сейчас, когда все члены семьи остались на карантине, они находятся дома вместе. Часто в одном помещении с пожилыми людьми. Если же родителям необходимо куда-то выехать, поработать из дома, просто что-то сделать по хозяйству, то они нуждаются в помощи с детьми. Конечно, прежде всего на помощь придут близкие родственники - бабушки и дедушки. Если они не живут вместе, то родители отвезут детей к ним в гости или пригласят к себе", - говорится в публикации.

Супрун подчеркнула, что поскольку массовое тестирование на наличие SARS-Cov-2 не проводится, никто не может быстро отследить случаи заболевания и выяснить, кто переносит вирус, в каком районе он распространяется, с какой интенсивностью.

"Как известно, отсутствие симптомов совсем не гарантирует того, что человек здоров. Поэтому дети и внуки с большой вероятностью могут заразить пожилых людей коронавируса, еще и при таких "благоприятных" условиях. ВОЗ установила, что чаще всего коронавирус в Китае подхватывали не на улице, а дома, от инфицированных членов семьи", - написала медик.

Супрун призвала общество сконцентрировать свои усилия именно на защите наиболее уязвимых людей - родителей, бабушек и дедушек.

"Условия карантина этому не способствуют. Нам нужно приложить все усилия, чтобы по-настоящему защитить значительное количество населения, входящих в группу риска. В комплексе с обеспечением массового тестирования, отслеживанием контактов всех инфицированных, изоляции или госпитализации выявленных случаев, мы бы гораздо эффективнее боролись с коронавирусом", - резюмировала она.

Напомним, что ранее темы эффективности карантина в борьбе с распространением коронавируса коснулся и доктор Евгений Комаровский - он рассказал, почему такие ограничительные меры не спасают от COVID-19 и когда ситуация может повернуться в обратную сторону.