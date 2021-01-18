Коронавирус может быть биологическим оружием: нардеп сделала неожиданное заявление

Нардеп ошарашила заявлением о коронавирусе (Коллаж РБК-Украина)

Народный депутат Верховной Рады Елена Мошенец рассказала, что коронавирус может быть разновидностью биологического оружия. Она заявила, что Китай вышел уже на первую линию холодной войны.

Как рассказала нардеп Елена Мошенец в комментарии на телеканале "Наш", о биологическом и ядерном оружии разговоры ведутся уже много десятков лет и создание вируса могло стать одним из видов такого оружия.

"Я не думаю, что это мое собственное такое мнение. Но это мнение из одного из документальных фильмов. Я не помню, кто это сказал, но суть сводилась к тому. Это было после Второй Мировой войны. Один из лидеров - может, это был Черчилль, может, это был Трумэн - когда общались со Сталиным, они говорили о том, что на самом деле все лежит вокруг определения демократия. Вынуждена констатировать, что холодная война с угрозами ядерным оружием переходит (или перешла) к биологическому оружию. Это для меня самое худшее. Я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию", - заявила Мошенец.

Она уточнила, что коронавирус может быть разновидностью биологического оружия, которое было создано в лабораториях.

"Я рассматриваю такую возможность, что это может быть одной из разновидностей биологического оружия. О биологическом оружии, как и о ядерном оружии, речь идет уже многие десятилетия. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное. Если ядерные боеголовки мы можем посчитать - сколько их, где и в каких странах, то о том, что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем и дальнейшие действия, тут сказать сложнее. Коронавирус может быть хорошим примером того, как этом может быть. Даже без ядерного оружия", - объяснила нардеп.

Нардеп Мошенецаявила, что коронавирус может быть биологическим оружием

Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп ошарашил заявлением о смертельной опасности масок и вакцинации.

А также рассказывали о том, что народный депутат назвал COVID-19 выдуманной болезнью.