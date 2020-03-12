Коронавирус и алкоголь: врачи дали украинцам необычный совет

Коронавирус в Украине пока диагностировали только у одного человека, но смертельно опасный COVID-19 уже успел обрасти рядом мифов, одним из которых является то, что вирус можно убить алкоголем. В Минздраве ответили на такой способ профилактики.

Так, заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко, посоветовал украинцам использовать лишь доказательные методы профилактики. И алкоголь... сюда не входит. Впрочем, как чеснок, дыхательные упражнения и другие народные методы.

Вместо этого Ляшко дал интересный совет - минимум пять раз в день укреплять свой организм фруктами и овощами.

В Минздраве также напомнили о главных методах профилактики:

соблюдать дистанцию - не менее полутора метра,

следить за гигиеной рук,

не касаться грязными руками лица,

здоровый образ жизни, продолжительный сон не менее семи часов и никакого алкоголя.

"Все думают, что алкоголь повышает иммунитет... Наоборот - никакого алкоголя не должно быть на этот период. Алкоголь вам временно может поднять настроение, может показаться, что и коронавирус - вам по колено", - заявили в Минздраве.

Но алкоголь подавляют иммунную систему человека, из-за чего организм становится более восприимчивым к проникновению в него различных инфекций.

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