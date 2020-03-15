Коронавирус 2020: украинцам рассказали, что делать и куда обращаться при заражении

Коронавирус 2020 можно определить на начальной стадии по таким симптомам как: насморк, конъюнктивит, слабость и температура 37,5-37,6. Что делать и куда обращаться в случае заболевания рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Вершигора, передают "ФАКТЫ".

"Прежде всего надо позвонить своему семейному врачу, рассказать о симптомах и о том, был ли человек в стране, где у жителей или приезжих подтверждено заражение коронавирусом. Если симптомы незначительные, достаточно самоизоляции. Надо остаться дома, а не ходить по магазинам или совершать трудовые подвиги", - сказал он.

По словам Вершигоры, врач должен предпринять меры, осмотреть и прослушать пациента. Если он видит, что ситуация осложняется, то обязан вызвать скорую. "И заметьте: предварительно ему надо получить согласие пациента на госпитализацию", - поделился он.

Напомним, что Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса. Планы британской королевы, которой в апреле исполнится 94 года, были нарушены вспышкой COVID-19 и она уехала в Виндзорский замок, чтобы не заразиться.

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