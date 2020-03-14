Коронавирус 2020: найден рецепт спасения

Украинцам рассказали, как себя обезопасить от коронавируса
Коронавирус 2020 уже достиг масштабов пандемии и в данный момент полностью устранить его просто невозможно, однако можно уменьшить воздействие. Для этого необходимы слаженные действия властей и граждан.
Если будет максимально сокращено количество инфекций, то и справляться со случаями заболеваний, система медицинского здравоохранения сможет гораздо эффективнее, что приведет к снижению смертности, передает издание "Medium".
Эксперты приводят в пример страну, в которой менее пятидесяти случаев заболевания, а именно - Тайвань. "Они смогли сдержать распространение вируса, но большинство стран не смогло этого сделать. Сейчас Тайвань занят уже другим делом - смягчением. Они стараются сделать болезнь как можно более безобидной", отметил Томас Пуэйо.
Специалист считает, что, используя данный подход, мы сможем достигнуть того периода, когда большая часть населения уже будет вакцинирована, а риск - исключен.
Большинство ученых утверждают, что коронавирус передается в радиусе двух метров. "Следующий путь заражения - через прямой контакт: вирус выживает часами или днями на разных поверхностях. Если он ведет себя как грипп, то на металле, керамике и пластике он может выживать неделями. Это означает, что такие вещи, как дверные ручки, столы или кнопки лифта, могут быть самыми основными переносчиками инфекции", - подчеркнул Пуэйо.
Эксперты рекомендуют властям последовать примеру Италии и, в случае выявления заражений коронавирусом, страну необходимо изолировать. Меры предосторожности включают в себя:
Напомним, что Усик резко высказался о коронавирусе.
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