Коронавирус 2020: найден рецепт спасения

Коронавирус 2020 (РБК-Украина)

Украинцам рассказали, как себя обезопасить от коронавируса

Коронавирус 2020 уже достиг масштабов пандемии и в данный момент полностью устранить его просто невозможно, однако можно уменьшить воздействие. Для этого необходимы слаженные действия властей и граждан.

Если будет максимально сокращено количество инфекций, то и справляться со случаями заболеваний, система медицинского здравоохранения сможет гораздо эффективнее, что приведет к снижению смертности, передает издание "Medium".

Эксперты приводят в пример страну, в которой менее пятидесяти случаев заболевания, а именно - Тайвань. "Они смогли сдержать распространение вируса, но большинство стран не смогло этого сделать. Сейчас Тайвань занят уже другим делом - смягчением. Они стараются сделать болезнь как можно более безобидной", отметил Томас Пуэйо.

Специалист считает, что, используя данный подход, мы сможем достигнуть того периода, когда большая часть населения уже будет вакцинирована, а риск - исключен.

Большинство ученых утверждают, что коронавирус передается в радиусе двух метров. "Следующий путь заражения - через прямой контакт: вирус выживает часами или днями на разных поверхностях. Если он ведет себя как грипп, то на металле, керамике и пластике он может выживать неделями. Это означает, что такие вещи, как дверные ручки, столы или кнопки лифта, могут быть самыми основными переносчиками инфекции", - подчеркнул Пуэйо.

Эксперты рекомендуют властям последовать примеру Италии и, в случае выявления заражений коронавирусом, страну необходимо изолировать. Меры предосторожности включают в себя:

Запрет на вход или выход из зон карантина, если это не связано с работой или семьей;

Людям с симптомами не рекомендуется выходить на улицу;

Выходной для медицинских работников отменяется;

Закрываются все образовательные учреждения , спортивные залы, музеи, лыжные станции, культурные и социальные центры, бассейны, театры;

Все пабы и клубы должны быть закрыты, а бары и рестораны работают с шести утра до шести вечера;

Визиты родственников и друзей в больницу ограничены;

Рабочие встречи должны быть отложены. Необходимо поощрять работу на дому;

Все спортивные мероприятия и соревнования, общественные или частные, отменяются. Важные мероприятия могут проводиться за закрытыми дверями.

Напомним, что Усик резко высказался о коронавирусе.

Мы писали, что из-за коронавируса в Украине прекратили съемки ТВ-шоу.