Коронавирус 2020: Комаровский рассказал, как обрабатывать собаку после прогулки

Коронавирус 2020 не на шутку пугает украинцев, поэтому Евгений Комаровский делится важными рекомендациями касательно борьбы с болезнью. О том, как обрабатывать собаку после прогулки, эксперт рассказал на своем YouTube-аккаунте.

Евгений Комаровский считает, что после прогулки с собакой не стоит сильно беспокоиться. Достаточно налить в тазик воды с жидким мылом и поставить туда домашнего питомца.

"Собаку можно просто мыть водой. Если цель - просто смыть грязь, которую на себя насобирала собака во время прогулки, то моющие средства не нужны. Если же ваша собака бегает по каким-то особым местам, то помните, что коронавирус нейтрализуется простым мылом. Не обязательно при этом покупать специальный шампунь", - рассказал эксперт.

К слову, домашние коты и собаки, по словам Комаровского, не являются основными переносчиками инфекции, к тому же, им не свойственно болеть коронавирусом в тяжелой форме.

Напомним, что Доктор Комаровский развенчал миф о дезинфекции. По его словам, в дезинфекции улиц нет никакой необходимости, поскольку сейчас не Средневековье, в котором была распространена холера или чума. Кроме того, дезинфекция – это отличный способ украсть много денег. Ведь никто не может проверить чем поливают улицы – специальным средством или водой.

Ранее сообщалось о том, что большинство антисептиков и санитайзеров очень опасны для человека, поскольку они могут вызывать мутацию вирусов.