Королева под угрозой: у слуги Елизаветы II обнаружили коронавирус

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 480 человек. При этом во всем мире насчитывается более 730 тысяч зараженных. Великобритания находится на 8 месте по количеству больных коронавирусной инфекцией – 19 788 человек. Стало известно, что COVID-19 заболел лакей Елизаветы II.

Коронавирус диагностировали у слуги 93-летней Елизаветы II, который выгуливал собак королевы, а также приносил ей еду, напитки и письма. Мужчину отправили домой на изоляцию. При этом экспресс-тесты прошли десятки других служащих.

Результаты тестов оказались отрицательными, но близкие обеспокоены здоровьем королевы, поскольку она находится в группе риска. Об этом сообщает The Sun.

"Все в ужасе, не только за себя, но и за королеву и ее мужа герцога Эдинбургского", - сказал королевский инсайдер.

После того, как у слуги Елизаветы II подтвердили коронавирус, королева покинула Букингемский дворец и переехала в Виндзорский замок, где она остается на изоляции со своим 98-летним мужем принцем Филиппом.

При этом некоторым работникам королевской семьи было рекомендовано изолировать себя в качестве меры предосторожности. Сейчас королева теперь обходится без каких-либо близких помощников, поскольку королевская семья действуют осторожно, и ограничивает доступ к ней и принцу Филиппу.

Напомним, что коронавирусом заразился сын королевы Великобритании принц Чарльз. И это тоже вызвало беспокойство и королевской семьи, поскольку ему уже 71 год.