ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Королева под угрозой: у слуги Елизаветы II обнаружили коронавирус

STYLERКоронавирус    30.03.2020 - 16:51
Королева под угрозой: у слуги Елизаветы II обнаружили коронавирус
Королева Елизавета II (фото:The Royal Family)

Коронавирус подхватил слуга королевы Елизаветы II

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 480 человек. При этом во всем мире насчитывается более 730 тысяч зараженных. Великобритания находится на 8 месте по количеству больных коронавирусной инфекцией – 19 788 человек. Стало известно, что COVID-19 заболел лакей Елизаветы II.

Коронавирус диагностировали у слуги 93-летней Елизаветы II, который выгуливал собак королевы, а также приносил ей еду, напитки и письма. Мужчину отправили домой на изоляцию. При этом экспресс-тесты прошли десятки других служащих.

Результаты тестов оказались отрицательными, но близкие обеспокоены здоровьем королевы, поскольку она находится в группе риска. Об этом сообщает The Sun.

"Все в ужасе, не только за себя, но и за королеву и ее мужа герцога Эдинбургского", - сказал королевский инсайдер.

После того, как у слуги Елизаветы II подтвердили коронавирус, королева покинула Букингемский дворец и переехала в Виндзорский замок, где она остается на изоляции со своим 98-летним мужем принцем Филиппом.

При этом некоторым работникам королевской семьи было рекомендовано изолировать себя в качестве меры предосторожности. Сейчас королева теперь обходится без каких-либо близких помощников, поскольку королевская семья действуют осторожно, и ограничивает доступ к ней и принцу Филиппу.

Напомним, что коронавирусом заразился сын королевы Великобритании принц Чарльз. И это тоже вызвало беспокойство и королевской семьи, поскольку ему уже 71 год.

В Испании за день умерли больше 800 человек Ученые в Германии сообщили о прогрессе в создании вакцины против коронавируса
Новости Украины Елизавета IIКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь