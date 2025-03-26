Королева краси намагалася вбити свого чоловіка: всі деталі історії

Колишня королева краси Ліндсі Шівер потрапила в центр скандалу після того, як її заарештували на Багамах разом із коханцем та ще одним чоловіком. Усіх трьох звинувачують у змові з метою вбивства її чоловіка, екс-футболіста Роберта Шіверa.
Деталі історії дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
У липні 2023 року, коли Ліндсі разом із трьома синами готувалася до відпочинку на Багамах, між нею і її чоловіком виникла серйозна суперечка. Вони обговорювали, як краще організувати поїздку, але ситуація швидко вийшла з-під контролю.
Ліндсі зателефонувала на 911 та почала стверджувати, що Роберт став “агресивним” і заборонив їй сідати на сімейний приватний літак, оскільки вона мала намір провести час на курорті зі своїм новим хлопцем.
"Я сказав їй, що я не підтримую це", - сказав чоловік в інтерв’ю поліції.
Конфлікт досяг апогею після того, як вони приїхали на Багами, коли Ліндсі побачила фото свого чоловіка в барі з іншою жінкою.
Жінка, обурена побаченим, надіслала у WhatsApp групове повідомлення своєму тодішньому бойфренду, 30-річному Террансу Бетеллу, бармену, а також його другу, 31-річному Фаррону Ньюболду-молодшому.
Вона прикріпила знімки Роберта з жінкою в барі та написала всього два слова: “Убий його”.
Після цього, 21 липня 2023 року, поліція Багамських островів затримала Ліндсі, її коханця та Ньюболда, звинувативши їх у змові з метою вбивства Роберта.
Всі троє відкидають звинувачення, але якщо їх визнають винними, їм загрожує до 60 років позбавлення волі.
Суддя наклав заборонний наказ, а адвокати Ліндсі, Бетелла та Ньюболда відмовилися від коментарів. Через свого представника Роберт також не став спілкуватися з пресою.
Однак у своєму інтерв’ю для ABC News у 2024 році, процитованому під час слухання щодо звільнення під заставу, Бетелл - який на той момент уже не підтримував стосунки з Ліндсі - категорично заперечив існування змови з метою вбивства.
"Ніхто ніколи не хотів смерті Роберта. Я точно не винен у змові з метою вбивства, і [Фаррон] не винен у тому, що був найманим убивцею. Настав час повідомити світу, що ми невинні, - заявив він.
Ймовірну змову з метою вбивства Роберта поліція Багамських островів виявила випадково - під час розслідування непов'язаного пограбування в барі Grabbers, де раніше працював Бетелл.
Перевіривши телефони співробітників, правоохоронці знайшли повідомлення від Ліндсі з фотографіями Роберта та його супутниці у барі, а також двома словами: "Убий його".
Коли спортсмену показали це повідомлення, він зізнався, що боїться за своє життя, та попросив забезпечити йому захист. Пізніше, під час виступу в суді через Zoom, він сказав: "Я вдячний за те, що залишився живим".
Після арешту Ліндсі та Бетелла звільнили під заставу. В інтерв’ю Good Morning America Бетелл намагався виправдати себе, заявивши, що слова Ліндсі "вбити його" були просто фігурою мови після сварки з чоловіком.
Колись Роберт та Ліндсі здавалися ідеальною парою. Вони познайомилися у 2007 році на уроці фітнесу під час навчання в Обернському університеті. Колишня королева краси місцевих конкурсів у рідному місті Дотан, штат Алабама, була вболівальницею, а Роберт, уродженець Джорджії, - гравцем у футбольній команді університету.
У 2010-му пара побралася, у них народилося троє синів. Після короткого перебування в команді "Атланта Фелконс" Роберт перейшов до роботи в страхуванні та оселився з родиною в Томасвіллі.
Ліндсі Шівер з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/lshiver)
У соцмережах Ліндсі демонструвала ідеальну картинку сімейного життя - публікувала знімки зі спільних гірськолижних подорожей у Вейлі, показувала розкішні поїздки на приватному літаку та відпочинок на елітному курорті на Багамах.
Проте на початку 2023 року казкова картинка почала руйнуватися. Жінка закрутила роман із Бетеллом - 30-річним барменом. 5 квітня Роберт подав на розлучення, звинувативши дружину у "перелюбній поведінці".
Наступного дня вона подала зустрічний позов, заявивши, що її роман стався вже під час розлучення та з "юридичної згоди" чоловіка. Ба більше, вона звинуватила Роберта у "фізичному та психологічному насильстві".
Попри офіційний процес розлучення, пара продовжувала жити разом зі своїми трьома синами (яким на той момент не виповнилося 11 років).
16 липня 2023 року біля їхнього будинку сталася чергова сварка, проте поліція не висунула звинувачень у цьому інциденті.
Наразі Ліндсі проживає з батьками в Алабамі та чекає на суд на Багамах, запланований на серпень. Вона також виграла право бачитися з дітьми.
Тим часом Роберт уже пішов далі. У січні 2024 року він з’явився в подкасті “Unlocked” із Саванною Кріслі в епізоді під назвою "Знайомтеся з моїм хлопцем", підтвердивши, що вони зустрічаються понад рік. Попри виклики життя батька-одинака трьох хлопчиків, його нові стосунки здаються багатообіцяючими.
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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: People, Mirror, Instagram Ліндсі Шівер.