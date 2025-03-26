Королева краси намагалася вбити свого чоловіка: всі деталі історії

Колишня королева краси Ліндсі Шівер потрапила в центр скандалу після того, як її заарештували на Багамах разом із коханцем та ще одним чоловіком. Усіх трьох звинувачують у змові з метою вбивства її чоловіка, екс-футболіста Роберта Шіверa.

У липні 2023 року, коли Ліндсі разом із трьома синами готувалася до відпочинку на Багамах, між нею і її чоловіком виникла серйозна суперечка. Вони обговорювали, як краще організувати поїздку, але ситуація швидко вийшла з-під контролю.

Ліндсі зателефонувала на 911 та почала стверджувати, що Роберт став “агресивним” і заборонив їй сідати на сімейний приватний літак, оскільки вона мала намір провести час на курорті зі своїм новим хлопцем.

"Я сказав їй, що я не підтримую це", - сказав чоловік в інтерв’ю поліції. Ліндсі Шівер з чоловіком (фото: instagram.com/lshiver)

Конфлікт досяг апогею після того, як вони приїхали на Багами, коли Ліндсі побачила фото свого чоловіка в барі з іншою жінкою.

Жінка, обурена побаченим, надіслала у WhatsApp групове повідомлення своєму тодішньому бойфренду, 30-річному Террансу Бетеллу, бармену, а також його другу, 31-річному Фаррону Ньюболду-молодшому.

Вона прикріпила знімки Роберта з жінкою в барі та написала всього два слова: “Убий його”.

Після цього, 21 липня 2023 року, поліція Багамських островів затримала Ліндсі, її коханця та Ньюболда, звинувативши їх у змові з метою вбивства Роберта. Ліндсі Шівер (фото: instagram.com/lshiver)

Всі троє відкидають звинувачення, але якщо їх визнають винними, їм загрожує до 60 років позбавлення волі.

Суддя наклав заборонний наказ, а адвокати Ліндсі, Бетелла та Ньюболда відмовилися від коментарів. Через свого представника Роберт також не став спілкуватися з пресою.

Однак у своєму інтерв’ю для ABC News у 2024 році, процитованому під час слухання щодо звільнення під заставу, Бетелл - який на той момент уже не підтримував стосунки з Ліндсі - категорично заперечив існування змови з метою вбивства.

"Ніхто ніколи не хотів смерті Роберта. Я точно не винен у змові з метою вбивства, і [Фаррон] не винен у тому, що був найманим убивцею. Настав час повідомити світу, що ми невинні, - заявив він.

Як виявили змову з метою вбивства

Ймовірну змову з метою вбивства Роберта поліція Багамських островів виявила випадково - під час розслідування непов'язаного пограбування в барі Grabbers, де раніше працював Бетелл.

Перевіривши телефони співробітників, правоохоронці знайшли повідомлення від Ліндсі з фотографіями Роберта та його супутниці у барі, а також двома словами: "Убий його".

Коли спортсмену показали це повідомлення, він зізнався, що боїться за своє життя, та попросив забезпечити йому захист. Пізніше, під час виступу в суді через Zoom, він сказав: "Я вдячний за те, що залишився живим".

Після арешту Ліндсі та Бетелла звільнили під заставу. В інтерв’ю Good Morning America Бетелл намагався виправдати себе, заявивши, що слова Ліндсі "вбити його" були просто фігурою мови після сварки з чоловіком.

Якими були стосунки Ліндсі та Роберта

Колись Роберт та Ліндсі здавалися ідеальною парою. Вони познайомилися у 2007 році на уроці фітнесу під час навчання в Обернському університеті. Колишня королева краси місцевих конкурсів у рідному місті Дотан, штат Алабама, була вболівальницею, а Роберт, уродженець Джорджії, - гравцем у футбольній команді університету. Ліндсі Шівер з чоловіком (фото: instagram.com/lshiver)

У 2010-му пара побралася, у них народилося троє синів. Після короткого перебування в команді "Атланта Фелконс" Роберт перейшов до роботи в страхуванні та оселився з родиною в Томасвіллі.

Ліндсі Шівер з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/lshiver)

У соцмережах Ліндсі демонструвала ідеальну картинку сімейного життя - публікувала знімки зі спільних гірськолижних подорожей у Вейлі, показувала розкішні поїздки на приватному літаку та відпочинок на елітному курорті на Багамах.

Проте на початку 2023 року казкова картинка почала руйнуватися. Жінка закрутила роман із Бетеллом - 30-річним барменом. 5 квітня Роберт подав на розлучення, звинувативши дружину у "перелюбній поведінці".

Наступного дня вона подала зустрічний позов, заявивши, що її роман стався вже під час розлучення та з "юридичної згоди" чоловіка. Ба більше, вона звинуватила Роберта у "фізичному та психологічному насильстві".

Попри офіційний процес розлучення, пара продовжувала жити разом зі своїми трьома синами (яким на той момент не виповнилося 11 років). Ліндсі Шівер з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/lshiver)

16 липня 2023 року біля їхнього будинку сталася чергова сварка, проте поліція не висунула звинувачень у цьому інциденті.

Наразі Ліндсі проживає з батьками в Алабамі та чекає на суд на Багамах, запланований на серпень. Вона також виграла право бачитися з дітьми.

Тим часом Роберт уже пішов далі. У січні 2024 року він з’явився в подкасті “Unlocked” із Саванною Кріслі в епізоді під назвою "Знайомтеся з моїм хлопцем", підтвердивши, що вони зустрічаються понад рік. Попри виклики життя батька-одинака трьох хлопчиків, його нові стосунки здаються багатообіцяючими.

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