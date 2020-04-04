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Королева Елизавета II записала обращение из-за коронавируса

STYLERКоронавирус    04.04.2020 - 11:02
Королева Елизавета II записала обращение из-за коронавируса
Елизавета II (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Королева Елизавета II записала обращение в связи с коронавирусом

Коронавирус в мире привел к состоянию пандемии и заражению более чем миллиона человек. В связи с распространением COVID-19 в Великобритании, а известно уже более 38 тысяч случаев заражения, королева Елизавета II записала обращение к народу. При этом начало трансляции запланировано на 5 апреля.

Трансляция видеообращения Елизаветы II состоится 5 апреля в 20.00 по местному времени на британских телеканалах. Об этом сообщает издание Royal Central.

Стоит отметить, что это будет третье телевизионное обращение королевы за все 68 лет ее правления. В последний раз Елизавета II выходила в телеэфир в 2012 году после смерти королевы-матери.

Напомним, что сын Елизаветы II принц Чарльз заболел коронавирусом. Сообщается, что 71-летний принц Чарльз провел семь дней на карантине в особняке в Шотландии после того, как у него был положительный тест и проявлялись легкие симптомы. После консультации с врачом он вышел из самоизоляции. О болезни принца Чарльза стало известно 25 марта.

Также сообщается, что у его супруги герцогини Корнуольской тест не выявил коронавирус, однако она пробудет в изоляции до конца недели.

Позже стало известно о заражении премьер-министра Британии Бориса Джонсона. По его словам, у него появились симптомы, а когда он прошел тест, то получил позитивный результат на COVID-19. Также сообщалось, что он продолжал работать с правительством через видеоконференцию. Джонсону назначили замену на случай заражения коронавирусом.

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