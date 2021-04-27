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Елизавета II впервые со смерти мужа похвасталась радостным событием

Автор: Светлана Мащенко

У королевы Елизаветы II впервые со смерти любимого супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского, произошло радостное событие. Один из жеребцов конюшни королевы победил на Виндзорских скачках.

Об этом пишет Hello!

Таким образом, у скорбящей королевы-вдовы появился повод для радости. Ведь лошадей и скачки она искренне любит с самого детства.

Сообщается, что победителем стал двухлетний жеребенок, на котором ездит известный жокей Ойсин Мерфи. Эта лошадь является гордостью королевской конюшни.

Безусловно, Ее Величество была рада, что ее лошадь пришла к финишу первой. Ведь она большая поклонница забегов. В прошлом году из-за пандемии королеве пришлось пропустить соревнования, но в этом она может вернуться к просмотру конных соревнований.

Фото: Королева Елизавета II в конюшне (Getty Images)

Королева уже завершила официальный траур по супругу и может вернуться к выполнению не только обязанностей, но и радовать себя такими приятными мелочами, как конные забеги.

Елизавета II планирует присутствовать на легендарных королевских скачках Royal Ascot, которые пройдут этим летом. Правда они не будут столь размашистыми из-за карантинных ограничений.

Фото: Королева Елизавета II всегда любила лошадей и верховую езду (Getty Images)

Ранее мы писали про историю любви и секреты крепкого брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Они были вместе так долго, как никто из правящих когда-либо монархов - целых 73 года.

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