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Кормить или не кормить: Комаровский дал ответ на волнующий вопрос всех родителей


Доктор Комаровский указал на важный нюанс

Доктор Комаровский ответил на вопрос, который волнует очень многих родителей. На форуме его часто спрашивают, нужно ли кормить ребенка в первый день болезни и если нужно, то чем.

Одна из подписчиц доктора Комаровского в Instagram описала подробно ситуацию, с которой сталкиваются буквально все родители – ребенок простудился во время отдыха за городом.

"Отдыхаем у бабушки в деревне. Сегодня старший сын (8,5 лет) проснулся с болью в горле и насморком, но общее самочувствие, говорит удовлетворительное. Возник спор с бабушкой: я считаю, что кормить сына в первый день хотя бы до вечера не стоит, только поить, чтобы печень могла легко справиться с "соплями", а вечером можно что-нибудь легкое, например, сладкий чай с печенькой, немного отварного картофеля, огурец. Сам сын сказал, что не против поесть, и подождать тоже в состоянии. Бабушка очень переживает, что не кормлю "растущий организм", чем более, что сын поел бы. Подскажите нам, пожалуйста, как все-таки правильно вести себя в первый день болезни: кормить или не кормить?" – написала обеспокоенная мама.

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Доктор Комаровский отметил, что кормить детей в первый день болезни не запрещается, но тут нужно обращать внимание на то, какой у ребенка аппетит и что ему давать.

"Первое правило кормления заболевшего ребенка — руководствоваться прежде всего его аппетитом. Хочет есть — обязательно давать. Так что в данной ситуации я на стороне бабушки. Другое дело, что, предлагая еду, нужно следить за концентрацией содержимого и размером порции. В супе ложка вполне может плавать, а не стоять", - объяснил детский врач.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Комаровский предупредил об опасной инфекции.

А также рассказывали о том, что Комаровский указал на важный нюанс сна ребенка.

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