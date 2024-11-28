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Корисний для печінки та кісток: лікар назвав напій, який потрібно пити за 30 хвилин до сну

Лікар назвав напій, який потрібно пити перед сном (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Перед сном лікар рекомендує випивати склянку напою з гвоздики, який здатен знижувати рівень цукру в крові та полегшувати біль в суглобах. Такий напій можна легко приготувати вдома та отримати багато користі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал американського лікаря Еріка Берга.

Гвоздикова вода - це настій або відвар гвоздики, який є досить популярним народним засобом для зміцнення організму. 

"Вживання гвоздикової води перед сном може допомогти розслабитися та покращити травлення. Її також можна використовувати при респіраторних проблемах, таких як бронхіт, слиз у легенях, застуда, кашель і астма", - зазначив лікар.

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