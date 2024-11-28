Корисний для печінки та кісток: лікар назвав напій, який потрібно пити за 30 хвилин до сну

Перед сном лікар рекомендує випивати склянку напою з гвоздики, який здатен знижувати рівень цукру в крові та полегшувати біль в суглобах. Такий напій можна легко приготувати вдома та отримати багато користі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал американського лікаря Еріка Берга.

Що відомо про гвоздикову воду

Гвоздикова вода - це настій або відвар гвоздики, який є досить популярним народним засобом для зміцнення організму.

За словами лікаря, можна використовувати гвоздикову воду для кращого сну, здоров’я порожнини рота, серця та імунітету. Гвоздика має потужні антибактеріальні, протигрибкові, антикандидозні та противірусні властивості.

"Вживання гвоздикової води перед сном може допомогти розслабитися та покращити травлення. Її також можна використовувати при респіраторних проблемах, таких як бронхіт, слиз у легенях, застуда, кашель і астма", - зазначив лікар.

Гвоздикова вода - це природний заспокійливий засіб, тому її можна використовувати як засіб для сну без побічних ефектів снодійних.

Як приготувати гвоздичну воду

Доктор Берг розповів, що потрібно закип’ятити від 4 до 5 гвоздик в одній чашці води, зменшити вогонь і залишити кипіти п’ять хвилин.

Накрийте воду, поки вона кипить, щоб пари не виходили. Після цього дайте настою охолонути протягом години і пийте за 30 хвилин до сну.

Користь гвоздики для здоров'я

Гвоздика може допомогти в регулюванні рівня цукру в крові завдяки своїм сполукам, які імітують інсулін - гормон, відповідальний за регулювання цих рівнів.

Важливо пам’ятати, що для хворих на діабет евгенол, що міститься у гвоздиці, може допомогти знизити рівень глюкози в крові до безпечного рівня. Однак надмірне вживання може призвести до гіпоглікемії, яка може бути небезпечною.

У поєднанні зі збалансованою дієтою безпечне та помірне вживання гвоздики може допомогти підтримувати рівень цукру в крові.

Дослідження також показують, що евгенол у гвоздиці також потенційно може збільшувати кісткову масу. Гвоздика є джерелом марганцю - мінералу, необхідного для загального здоров’я кісток.