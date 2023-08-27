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Корисні властивості базиліку, про які ви не знали

Які корисні властивості має базилік (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Павло Колеснік

Базилік - це не тільки чудова ароматна приправа, а й джерело численних корисних властивостей для організму. Ця рослина відома своїм використанням в кулінарії, однак її цінність більше, ніж просто смакова перевага.

Які корисні властивості для організму має базилік - читайте в матеріалі Styler.

Корисні властивості базиліку

Антиоксидантна дія

Базилік містить антиоксиданти, такі як вітаміни А та С, які допомагають боротися зі стресом та зменшують вплив вільних радикалів, що спричиняють старіння клітин.

Протизапальні властивості

Основою протизапальної дії базиліку є ефірні олії, такі як евгенол та ліналол. Вони можуть зменшувати запалення в організмі, сприяючи зниженню ризику хронічних захворювань.

Серцево-судинне здоров'я

Вміст магнію та калію у базиліку сприяє розслабленню судин і зниженню артеріального тиску, що допомагає зберігати здорове серця.

Підтримка імунітету

Бета-каротин та вітамін С, які містяться в базиліку, підтримують імунну систему, допомагаючи організму боротися зі шкідливими мікроорганізмами.

Антимікробна дія

Олія евкаліпта, що міститься в деяких сортах базиліку, відома своєю антимікробною дією, допомагаючи боротися з бактеріями та вірусами.

Покращення травлення

Базилік може сприяти покращенню травлення, стимулюючи шлунково-кишковий тракт.

Заспокійливий ефект

Аромат базиліку має цілющий вплив на нервову систему, допомагаючи знизити стрес та тривожність.

Джерело вітамінів та мінералів

Базилік містить вітаміни К, А, мінерали (зокрема залізо та кальцій) та інші поживні речовини, які підтримують здоров'я кісток, зубів та забезпечують нормальне функціонування організму.

Загалом, базилік - це справжній скарб корисних речовин, які підтримують здоров'я і сприяють загальному благополуччю. Додавайте його до різноманітних страв та насолоджуйтесь всіма його перевагами для організму.

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