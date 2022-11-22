За кордоном оперувати відмовилися: українські медики рятують хлопчика з раком мозку

У дитини діагностували - анапластичну епендимому. Це агресивна злоякісна пухлина, яка швидко росте, мігрує і щоразу з’являється в різних місцях.

Медики кажуть, що з нею Микита бореться половину свого життя. Вперше хвороба з'явилась в садку і відтоді лікарі не припиняють боротися за його життя.

Дитина вже перенесла п’ять найскладніших операцій на мозку, 16 блоків агресивної хіміотерапії, але три місяці тому хвороба повернулася. Сталося це в Німеччині, куди сім’я переїхала, тікаючи від обстрілів у Харкові.

У Львові лікарі прооперували хлопчика з важкою хворобою (facebook.com/1tmolviv)

Німецькі лікарі заявили, що пухлина неоперабельна, адже розташована біля стовбура головного мозку з ділянками й центрами, відповідальними за життєво важливі функції дихання, серцебиття і ковтання.

"Дістатися до пухлини дуже важко, оперувати ризиковано ще й тому, що анатомія головного мозку після стількох операцій сильно змінена", - пишуть медики.

Однак, батьки хлопчика не здалися та шукали фахівця, який погодиться дати шанс на життя Микиті. Рятівником виявився керівник Центру нейрохірургії лікарні Святого Миколая Михайло Логу, який раніше вже оперував хлопчика.

У Львові лікарі прооперували хлопчика з важкою хворобою (facebook.com/1tmolviv)

Команда львівських нейрохірургів взялася планувати одне з найскладніших втручань у своїй практиці. Фахівці мали прибрати пухлину, не зачепивши ділянки, які відповідають за дихання, серцебиття і ковтання.

На щастя, українським медикам це вдалося.

Зараз Микита продовжує курс хіміотерапії. Сам хлопчик дуже хоче одужати і продовжити повноцінне навчання в школі, як всі інші діти.

У Львові лікарі врятували хлопчика з важкою хворобою (facebook.com/1tmolviv)