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Корчил гримасы: в Раде снова оскандалился нардеп Тищенко (фото)

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 15:59
Корчил гримасы: в Раде снова оскандалился нардеп Тищенко (фото)
Николай Тищенко в Раде (фото: РБК-Украина)

Николай Тищенко снова опозорился в стенах парламента

Николай Тищенко в который раз отличился в Верховной Раде своим неадекватным поведением. На это раз нардеп от "Слуги народа" и ресторатор решил корчить рожи и гримасы во время выступления Алексея Гончаренко. Об этом инциденте сообщила на своей Facebook-странице парламентарий Ирина Геращенко.

"Во время выступления нашего коллеги Алексея Гончаренко, который имел сегодня слово от фракции, его перекрыл товарищ Т. На все замечания коллег из разных фракций (даже от "Слуги народа", некоторым было откровенно стыдно), что это не имеет ничего общего с парламентаризмом, он продолжал стоять потолком и корчить гримасы", - возмутилась Геращенко.

По словам народного депутата Геращенко, такого хамского поведения себе никто ранее не позволял.

"Понимаю, что некоторые заехал на социальных лифтах в ВР с лихих девяностых, без промежуточных станций и остановок, хотя бы на одну книгу. Но такого откровенного хамства и отсутствия элементарной етики не было ни в одном парламенте", - подитожила нардеп.

Корчил гримасы: в Раде снова оскандалился нардеп Тищенко (фото)Николай Тищенко корчил рожи в парламенте (фото: facebook.com/iryna.gerashchenko)

В комментариях пользователи отреагировали на поведение депутата от "Слуги народа".

  • Бы*ло.
  • Він же ресторатор. Може чекав, коли клієнт замовлення на обід йому нарешті надиктує в блокнотик?
  • Так это же Коля Оболонский. Он же - повелитель сортиров и тараканов в кабаках и забегаловках. Моча в голову ударила - и это чудо решило стать клоуном в прямом эфире.

Корчил гримасы: в Раде снова оскандалился нардеп Тищенко (фото)Скриншот комментариев

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