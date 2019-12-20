Корь в Украине и фото черной дыры: эти явления попали в один перечень

Черная дыра, иллюстративное фото (pixabay.com)

Эпидемия кори в Украине стала одним из научных разочарований в уходящем 2019 году

Фото черной дыры, которое ученым удалось сделать в апреле 2019 года, стало главным прорывом в мире науки в 2019 году. А вот эпидемия кори в Украине, а также в других странах, была названа научным разочарованием. Об этом пишет Esquire.

Хотя, ученым удалось сделать не сам снимок черной дыры, а лишь ее тени, это не умалило открытие, которое было названо настоящим прорывом в мире науки.

Прорывы 2019 года в мире науки

Главным прорывом 2019 года, по версии американского издания Science, было названо фото черной дыры в центре галактики М87. Снимок был сделан весной с помощью телескопного комплекса Event Horizon Telescope. Это виртуальная обсерватория-интерферометр, которая объединяет несколько наиболее чувствительных микроволновых радиообсерваторий во всем мире.

Тень Черной дыры (фото: eventhorizontelescope.org)

Кроме того, в номинации "прорыв года" по версии читателей победил "портрет" денисовского человека. Исследователи смогли воссоздать его облик на основе фрагментов челюсти "денисовца".

Также в списке важных открытий 2019 попали снимки карликовой планеты 2014 MU69, первые лекарства от лихорадки Эбола и муковисцидоза и прорыв в развитии игровых видов искусственного интеллекта.

Главные научные разочарования 2019

Хотя во всем мире уже давно принято считать, что такие опасные вирусные заболевания, как столбняк, дифтерия, корь, полиомиелит и другие удалось победить благодаря вакцинации, в 2019 году произошел значительный регресс. И все из-за отказа многих людей от прививок из боязни нежелательных последствий.

В число стран, разочаровавших ученых в 2019 году, вошла и Украина с ее небывалым всплеском кори в уходящем году. Кроме Украины в список "корьевых стран" попали Конго, Мадагаскар, и, как ни странно, США.

Также научными разочарованиями 2019 были названы резкое сокращение численности птиц в Северной Америке, пожары в Амазонке и нежелание политиков многих передовых стран бороться с глобальным потеплением.