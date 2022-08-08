Копы спасли котят, которые "поселились" в днище авто: видео истории с трогательным финалом

Добрых дел мало не бывает! В Киеве патрульные полицейские спасли нескольких маленьких котят от верной смерти.
Видео трогательной истории и спасения пушистиков показал в своем Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Алексей Белошицкий.
Патрульные полицейские Дмитрий Потапов и Александр Ликаренко в коротком перерыве между вызовами заехали на одну из столичных заправок.
Находясь там, они заметили, как на АЗС заезжает машина из-под которой выпал маленький котенок.
Копы остановили авто, потому что поняли, что надо оперативно спасать маленькое животное. Но во время спасательной операции ребята достали из-под днища машины еще двух черненьких пушистиков.
"Место животного выбрали себе очень опасное, ведь от жары и горячего воздуха радиатора они могли погибнуть", - констатирует Белошицкий.
История эта имеет еще один счастливый аспект: всех троих пушистиков забрала к себе владелица машины! Женщина поблагодарила патрульным за внимательность и помощь и пообещала заниматься дальнейшей судьбой котят.
Ранее мы писали, что в Киеве полицейский растрогал до слез своей добротой и спас котят, которых оставили умирать.
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