Копы спасли котят, которые "поселились" в днище авто: видео истории с трогательным финалом

Как патрульные котят спасали

Патрульные полицейские Дмитрий Потапов и Александр Ликаренко в коротком перерыве между вызовами заехали на одну из столичных заправок.

Находясь там, они заметили, как на АЗС заезжает машина из-под которой выпал маленький котенок.

Копы остановили авто, потому что поняли, что надо оперативно спасать маленькое животное. Но во время спасательной операции ребята достали из-под днища машины еще двух черненьких пушистиков.

"Место животного выбрали себе очень опасное, ведь от жары и горячего воздуха радиатора они могли погибнуть", - констатирует Белошицкий.

История эта имеет еще один счастливый аспект: всех троих пушистиков забрала к себе владелица машины! Женщина поблагодарила патрульным за внимательность и помощь и пообещала заниматься дальнейшей судьбой котят.