Копейки доживают последние дни: как украинцам избавиться от мелочи

В Украине выходят из оборота мелкие монеты и вводятся новые деньги вместо мелких купюр. Уже в октябре 2019 года копейки номиналом в 1, 2 и 5 копеек будут выведены из оборота. Что делать с мелочью, которая останется в копилках украинцев, рассказали в издании "Сегодня".

Национальный Банк Украины планирует в ближайшее время заменить купюры по 1, 2, 5 и 10 гривен – монетами. Но это нововведение не очень нравится украинцам, так как вес кошелька становится больше, а мелочь часто теряется. Особенно некомфортно мелким торговцам, с которыми рассчитываются монетами чаще всего.

Кроме того, из оборота исчезнут монеты с номиналом 1, 2 и 5 копеек. С октября их полностью выведут из оборота и их перестанут принимать в магазинах. В будущем планируют вывести также и монеты по 25 копеек. Тем, у кого останутся запасы в копилках – можно не переживать, так как в течении трех лет эти копейки можно будет обменять в некоторых банках на бумажные деньги.

В Нацбанке посчитали, что замена денег позволит сэкономить около 90 млн гривен, так как изменятся расходы на оборот, обслуживание, перевозку и хранение.

Также в ближайшем будущем в кошельках украинцев появится еще одна купюра – в 1000 гривен. И это новшество также не радует потребителей, особенно пенсионеров, так как иногда с 500 гривен не хотят давать сдачи или разменивать.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нацбанке назвали сроки ввода монет номиналом в 5 и 10 гривен.

А также рассказывали о том, что появились детали вывода из обращения мелких монет.